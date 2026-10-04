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Как предотвратить потемнение нарезанных яблок 0 40

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как предотвратить потемнение нарезанных яблок

Осень — время, когда особенно популярны угощения из яблок. Их можно использовать в выпечке, салатах или подавать ломтики в качестве закуски.

 

Однако есть один недостаток: нарезанные яблоки быстро темнеют, что делает их менее привлекательными.

Сохранить аппетитный вид этих полезных фруктов можно, зная несколько хитростей, которые используют опытные кулинары.

Они советуют смочить яблочные дольки несколькими каплями лимонного сока. Кислота, содержащаяся в лимоне, предотвращает потемнение, хотя может добавить легкий кисловатый привкус.

Существует и другой способ, который не повлияет на вкус яблок. Нужно развести немного лимонной кислоты или яблочного уксуса в кипяченой воде и на пару минут залить кусочки этой жидкостью.

А что делать, если ничего из этого под рукой нет? Сохранить светлый оттенок мякоти, ее сочность и сладость поможет еще один лайфхак.

Для этого яблоко нужно разрезать на части так, чтобы его можно было легко собрать обратно. Все четвертинки должны плотно прилегать друг к другу. Затем кусочки следует зафиксировать резинкой. В таком виде фрукт сможет долго оставаться свежим и не потемнеть.

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