Ужин можно сделать более вкусным и интересным.

Этот рецепт прост в приготовлении и использует доступные ингредиенты, которые можно найти в любом магазине.

Вместо привычных макарон и жареной курицы, опытные кулинары предлагают приготовить спагетти с курицей в сливочном соусе.

Ингредиенты

спагетти 150 г;

филе курицы 500 г;

сливки или сметана 200 г;

лук;

помидор;

томатная паста - 1 ч. л.;

соль и перец.

Приготовление

Начните с нарезки лука и обжаривания его на масле до золотистого цвета. Затем добавьте ложку томатной пасты и жарьте смесь 2-3 минуты, периодически помешивая. После этого добавьте кусочки помидоров и тушите еще около 2 минут на умеренном огне.

Следующим шагом добавьте кусочки куриного филе и специи. Тушите все еще около 5 минут.

Затем влейте сливки и готовьте под крышкой еще 5 минут.

В конце добавьте спагетти, желательно залив их небольшим количеством воды. Готовьте до тех пор, пока вся жидкость не впитается.

В результате получится вкусное, сытное и ароматное блюдо.