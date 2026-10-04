Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как приготовить курицу: быстрый ужин за 30 минут 0 118

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить курицу: быстрый ужин за 30 минут

Ужин можно сделать более вкусным и интересным.

 

Этот рецепт прост в приготовлении и использует доступные ингредиенты, которые можно найти в любом магазине.

Вместо привычных макарон и жареной курицы, опытные кулинары предлагают приготовить спагетти с курицей в сливочном соусе.

Ингредиенты

спагетти 150 г;
филе курицы 500 г;
сливки или сметана 200 г;
лук;
помидор;
томатная паста - 1 ч. л.;
соль и перец.

Приготовление

Начните с нарезки лука и обжаривания его на масле до золотистого цвета. Затем добавьте ложку томатной пасты и жарьте смесь 2-3 минуты, периодически помешивая. После этого добавьте кусочки помидоров и тушите еще около 2 минут на умеренном огне.

Следующим шагом добавьте кусочки куриного филе и специи. Тушите все еще около 5 минут.

Затем влейте сливки и готовьте под крышкой еще 5 минут.

В конце добавьте спагетти, желательно залив их небольшим количеством воды. Готовьте до тех пор, пока вся жидкость не впитается.

В результате получится вкусное, сытное и ароматное блюдо.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как предотвратить потемнение нарезанных яблок
Изображение к статье: Как размягчить жесткое мясо: 5 хитростей
Изображение к статье: Как легко приготовить домашний майонез
Изображение к статье: Кому полезна квашеная капуста

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Депутат Сейма
Наша Латвия
16
Изображение к статье: Депутатши
Наша Латвия
Изображение к статье: Линда Лиепиня
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Погода в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: У чиновников все хорошо
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Стирка
Люблю!
Изображение к статье: Депутат Сейма
Наша Латвия
16
Изображение к статье: Депутатши
Наша Латвия
Изображение к статье: Линда Лиепиня
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео