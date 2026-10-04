Ужин можно сделать более вкусным и интересным.
Этот рецепт прост в приготовлении и использует доступные ингредиенты, которые можно найти в любом магазине.
Вместо привычных макарон и жареной курицы, опытные кулинары предлагают приготовить спагетти с курицей в сливочном соусе.
Ингредиенты
спагетти 150 г;
филе курицы 500 г;
сливки или сметана 200 г;
лук;
помидор;
томатная паста - 1 ч. л.;
соль и перец.
Приготовление
Начните с нарезки лука и обжаривания его на масле до золотистого цвета. Затем добавьте ложку томатной пасты и жарьте смесь 2-3 минуты, периодически помешивая. После этого добавьте кусочки помидоров и тушите еще около 2 минут на умеренном огне.
Следующим шагом добавьте кусочки куриного филе и специи. Тушите все еще около 5 минут.
Затем влейте сливки и готовьте под крышкой еще 5 минут.
В конце добавьте спагетти, желательно залив их небольшим количеством воды. Готовьте до тех пор, пока вся жидкость не впитается.
В результате получится вкусное, сытное и ароматное блюдо.
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