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Как размягчить жесткое мясо: 5 хитростей 0 109

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как размягчить жесткое мясо: 5 хитростей

Приготовить мясо может быть сложно. Многие начинающие кулинары сталкиваются с проблемой жесткости или сухости блюда.

 

Тем не менее, опытные кулинары знают, как добиться того, чтобы мясо буквально таяло во рту, а домочадцы просили добавки.

Способ 1

Приготовьте маринад на основе минералки. Просто залейте свинину или говядину, нарезанную на порционные куски, газировкой и оставьте на 4 часа в холодильнике.

Для более пряного вкуса добавьте к мясу лук, зелень и специи.

Способ 2

Залейте мясо фруктовой водой (сок лимона и апельсина, а также обычная вода) на полчаса. Это сделает продукт невероятно мягким и нежным.

Способ 3

Используйте вино: просто залейте кусочки мяса алкоголем на час.

Способ 4

Свинину или курицу можно залить соевым соусом на полчаса.

Способ 5

Приготовьте маринад и сделайте инъекции в мясные кусочки с помощью медицинского шприца. Для маринада смешайте 250 мл кипяченой воды, половину столовой ложки соли и ложку черного перца. Затем оставьте мясо в холодильнике на 4 часа.

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Редакция BB.LV
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