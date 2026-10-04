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Продукты для борьбы со стрессом: что стоит включить в рацион 0 60

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты для борьбы со стрессом: что стоит включить в рацион

Для нормальной работы нервной системы необходимы жирная рыба, ягоды и зелень, утверждают специалисты.

 

По словам врача-кардиолога Владимира Подхомутникова, нервная система нуждается в достаточном количестве кислорода, аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, витаминов Е и А, жирных кислот, селена и магния.

«При нарушениях в работе нервной системы могут развиваться бессонница и депрессия, ухудшается физическая и умственная работоспособность», – отметил кардиолог.

Для снятия стресса в рацион следует включить жирную рыбу, ягоды и сельдерей, так как в этих продуктах содержится много омега-3 и антиоксидантов.

«Среди БАДов полезен корень солодки, который снижает уровень гормона стресса кортизола. Также полезен артишок, который улучшает функцию печени и способствует нейтрализации гормонов стресса», – добавил Подхомутников.

Диетолог Павел Ивакин отметил, что при стрессе важно употреблять продукты, содержащие витамины (А, В6, В12), антиоксиданты, клетчатку и аминокислоту триптофан, из которой образуется «гормон счастья» серотонин.

«На самом деле, все, что нужно, – это придерживаться адекватного сбалансированного питания», – подчеркнул врач.

Ивакин также добавил, что нервная система станет крепче, если человек регулярно и умеренно занимается физической активностью, достаточно спит в полной темноте и получает новые впечатления.

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