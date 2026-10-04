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Рекомендации врача по правильному питанию в пожилом возрасте 0 142

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бананы

Правильный выбор продуктов питания играет важную роль в поддержании здоровья пожилых людей.

 

Следует помнить, что неправильное питание, как и вредные привычки, может ускорить процесс старения.

Важно контролировать частоту приемов пищи.

В пожилом возрасте рекомендуется есть пять-шесть раз в день небольшими порциями. Об этом сообщил доктор Владимир Неронов.

Доктор отметил, что рацион должен быть разнообразным и сбалансированным, чтобы человек получал необходимые витамины и полезные элементы через пищу.

Он подчеркнул, что в меню должно быть больше овощей, которые желательно подвергать термической обработке для более комфортного переваривания.

Рекомендуется обратить внимание на кабачки, тыквы, морковь, свеклу, цветную капусту и брокколи, так как они богаты растительными волокнами, микроэлементами и витаминами.

Что касается фруктов, то полезными будут бананы и яблоки. Яблоки можно запекать в духовке, чтобы уменьшить пищевые раздражители.

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