Следует помнить, что неправильное питание, как и вредные привычки, может ускорить процесс старения.

Важно контролировать частоту приемов пищи.

В пожилом возрасте рекомендуется есть пять-шесть раз в день небольшими порциями. Об этом сообщил доктор Владимир Неронов.

Доктор отметил, что рацион должен быть разнообразным и сбалансированным, чтобы человек получал необходимые витамины и полезные элементы через пищу.

Он подчеркнул, что в меню должно быть больше овощей, которые желательно подвергать термической обработке для более комфортного переваривания.

Рекомендуется обратить внимание на кабачки, тыквы, морковь, свеклу, цветную капусту и брокколи, так как они богаты растительными волокнами, микроэлементами и витаминами.

Что касается фруктов, то полезными будут бананы и яблоки. Яблоки можно запекать в духовке, чтобы уменьшить пищевые раздражители.