Не имеет значения, как именно готовить яйца.

Однако блюда из яиц должны присутствовать в рационе не менее пяти раз в неделю.

Исследования показали, что люди, включающие яйца в свое меню, имеют более здоровое и стройное тело по сравнению с теми, кто этого не делает.

В одном из экспериментов участвовали добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет, которые были разделены на две группы.

Одна группа употребляла яйца от одного до четырех раз в неделю, а вторая — не менее пяти раз.

В результате выяснили, что участники, регулярно употребляющие яйца, имели более низкий процент жира в организме.