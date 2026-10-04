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Сколько яиц в неделю нужно есть для похудения 0 144

Еда и рецепты
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сколько яиц в неделю нужно есть для похудения

Добавление яиц в рацион может способствовать снижению веса.

 

Не имеет значения, как именно готовить яйца.

Однако блюда из яиц должны присутствовать в рационе не менее пяти раз в неделю.

Исследования показали, что люди, включающие яйца в свое меню, имеют более здоровое и стройное тело по сравнению с теми, кто этого не делает.

В одном из экспериментов участвовали добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет, которые были разделены на две группы.

Одна группа употребляла яйца от одного до четырех раз в неделю, а вторая — не менее пяти раз.

В результате выяснили, что участники, регулярно употребляющие яйца, имели более низкий процент жира в организме.

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