Правильно подобранный рацион питания может значительно улучшить качество жизни. Он должен быть сбалансированным и разнообразным, считает врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

По словам специалиста, продукты питания лучше употреблять в отварном, тушеном или запеченном виде.

«Продукты, которые долго жарятся, особенно на одном и том же масле с гарью и копотью, а также копчености и обилие животной пищи и субпродуктов, могут ускорить апоптоз клеток – их гибель», – предупредил врач.

Неронов отмечает, что продукты должны быть свежими и характерными для региона проживания, а порции – умеренными. Важно тщательно пережевывать еду и ежедневно пить достаточное количество жидкости.

Какие продукты помогут сохранить молодость?

Врач подчеркивает, что рацион жителей Крайнего Севера существенно отличается от питания на Кавказе и в других южных регионах. При этом в каждом народе есть долгожители. Если всех посадить на одинаковую диету и кормить только сельдереем, это не принесет пользы.

Неронов считает, что для каждого региона следует выбирать продукты, исходя из климатических особенностей и традиций.