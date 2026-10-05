Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как сохранить неиспользованный лук на долгое время 0 106

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить неиспользованный лук на долгое время

Простой и эффективный метод поможет хозяйкам хранить лук неделями, сохраняя его свежесть и полезные свойства.

 

Иногда в процессе приготовления блюд остается неиспользованный лук. Хозяйка может не рассчитать количество и почистить больше, чем нужно.

Сохранить неиспользованный овощ можно надолго, если воспользоваться проверенными методами.

Существует несколько способов хранения полезного овоща в холодильнике, чтобы он оставался пригодным для дальнейшего использования в кулинарии.

Соль

В неглубокую тарелку насыпьте небольшое количество соли и положите луковицу срезом вниз. Таким образом, овощ сохранит свои соки на длительное время.

Подсолнечное масло

Еще один способ сохранить лук — использовать подсолнечное масло. Налейте немного масла в любую емкость или миску и положите туда кусочки лука. В таком виде овощ будет оставаться свежим неделями.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как пожарить кабачки с минимальным расходом масла: советы от хозяек
Изображение к статье: Как приготовить курицу: быстрый ужин за 30 минут
Изображение к статье: Бананы
Изображение к статье: Продукты для борьбы со стрессом: что стоит включить в рацион

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Эксперт назвал самые энергозатратные бытовые приборы
Дом и сад
Изображение к статье: Креветки
Люблю!
Изображение к статье: Польза шампиньонов по мнению диетолога
Еда и рецепты
Изображение к статье: Отдыхающие в Бразилии помогли акуле, выброшенной на берег
В мире животных
Изображение к статье: митинг
В мире
Изображение к статье: Как правильно составить рацион питания: советы гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Изображение к статье: Эксперт назвал самые энергозатратные бытовые приборы
Дом и сад
Изображение к статье: Креветки
Люблю!
Изображение к статье: Польза шампиньонов по мнению диетолога
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео