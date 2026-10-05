Простой и эффективный метод поможет хозяйкам хранить лук неделями, сохраняя его свежесть и полезные свойства.

Иногда в процессе приготовления блюд остается неиспользованный лук. Хозяйка может не рассчитать количество и почистить больше, чем нужно.

Сохранить неиспользованный овощ можно надолго, если воспользоваться проверенными методами.

Существует несколько способов хранения полезного овоща в холодильнике, чтобы он оставался пригодным для дальнейшего использования в кулинарии.

Соль

В неглубокую тарелку насыпьте небольшое количество соли и положите луковицу срезом вниз. Таким образом, овощ сохранит свои соки на длительное время.

Подсолнечное масло

Еще один способ сохранить лук — использовать подсолнечное масло. Налейте немного масла в любую емкость или миску и положите туда кусочки лука. В таком виде овощ будет оставаться свежим неделями.