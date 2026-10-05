Сыр — это не только вкусный, но и полезный продукт, содержащий незаменимые аминокислоты.

Сыр — это вкусный и полезный продукт, который является источником незаменимых аминокислот, таких как метионин, триптофан и лизин.

Однако не стоит затягивать с его употреблением, иначе он может заветриться, покрыться налетом и плесенью, а также стать жестким.

Опытные хозяйки знают один необычный способ, как сохранить сыр свежим на длительное время. Для этого понадобится всего один простой продукт, который есть в каждом доме.

Как правильно хранить сыр в холодильнике

Поместите брусок сыра в емкость или любую тару для хранения продуктов и закройте крышкой.

Рядом с сыром положите небольшой кусочек сахара, но так, чтобы сахар не касался сыра. Одного небольшого кубика сахара будет достаточно.

Эта простая хитрость поможет сыру оставаться свежим как можно дольше. Сахар будет поглощать влагу, благодаря чему сыр не испортится и не засохнет.