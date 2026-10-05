На кухне всегда найдется место для лайфхаков, которые упрощают процесс приготовления еды.

1. Как предотвратить засыхание сыра

Если вы любите перекусывать бутербродами с сыром, то, вероятно, сталкивались с проблемой обветривания продукта из-за воздействия воздуха.

Чтобы решить эту проблему, просто нанесите на срез сыра немного обычного масла.

2. Как избежать затвердевания соли

Повышенная влажность может привести к тому, что соль в солонке становится одним сплошным комком.

Чтобы убрать лишнюю влагу, поместите в емкость с солью тканевый мешочек, наполненный рисом. Рис впитает влагу, и соль останется рассыпчатой.

3. Как вернуть жидкую консистенцию засахаренному меду

Если вам нужно использовать жидкий мед, но вы обнаружили, что он засахарился, не расстраивайтесь. Просто поставьте банку в микроволновку.

30 секунд на средней мощности помогут вернуть меду его жидкую форму.