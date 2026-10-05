Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как сохранить сыр свежим и другие полезные советы 0 58

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить сыр свежим и другие полезные советы

На кухне всегда найдется место для лайфхаков, которые упрощают процесс приготовления еды.

 

1. Как предотвратить засыхание сыра

Если вы любите перекусывать бутербродами с сыром, то, вероятно, сталкивались с проблемой обветривания продукта из-за воздействия воздуха.

Чтобы решить эту проблему, просто нанесите на срез сыра немного обычного масла.

2. Как избежать затвердевания соли

Повышенная влажность может привести к тому, что соль в солонке становится одним сплошным комком.

Чтобы убрать лишнюю влагу, поместите в емкость с солью тканевый мешочек, наполненный рисом. Рис впитает влагу, и соль останется рассыпчатой.

3. Как вернуть жидкую консистенцию засахаренному меду

Если вам нужно использовать жидкий мед, но вы обнаружили, что он засахарился, не расстраивайтесь. Просто поставьте банку в микроволновку.

30 секунд на средней мощности помогут вернуть меду его жидкую форму.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Продукты, которые не стоит замораживать
Изображение к статье: Как сохранить неиспользованный лук на долгое время
Изображение к статье: Как сохранить сыр свежим дольше: простой способ
Изображение к статье: Как пожарить кабачки с минимальным расходом масла: советы от хозяек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: украинский летчик
В мире
Изображение к статье: Как вернуть блеск хромированному крану: советы по очистке
Дом и сад
Изображение к статье: Нападение на женщину во время студенческих протестов во Франции. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Три веские причины не выбрасывать яичную скорлупу: полезные советы для хозяйств
Дом и сад
Изображение к статье: Опасные виды рыбы: что нужно знать
В мире животных
Изображение к статье: Токсичные комнатные растения: с какими из них лучше расстаться
Дом и сад
Изображение к статье: украинский летчик
В мире
Изображение к статье: Как вернуть блеск хромированному крану: советы по очистке
Дом и сад
Изображение к статье: Нападение на женщину во время студенческих протестов во Франции. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео