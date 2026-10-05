На кухне всегда найдется место для лайфхаков, которые упрощают процесс приготовления еды.
1. Как предотвратить засыхание сыра
Если вы любите перекусывать бутербродами с сыром, то, вероятно, сталкивались с проблемой обветривания продукта из-за воздействия воздуха.
Чтобы решить эту проблему, просто нанесите на срез сыра немного обычного масла.
2. Как избежать затвердевания соли
Повышенная влажность может привести к тому, что соль в солонке становится одним сплошным комком.
Чтобы убрать лишнюю влагу, поместите в емкость с солью тканевый мешочек, наполненный рисом. Рис впитает влагу, и соль останется рассыпчатой.
3. Как вернуть жидкую консистенцию засахаренному меду
Если вам нужно использовать жидкий мед, но вы обнаружили, что он засахарился, не расстраивайтесь. Просто поставьте банку в микроволновку.
30 секунд на средней мощности помогут вернуть меду его жидкую форму.
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