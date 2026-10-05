Квашеная капуста — это вкусная и полезная закуска, которая используется в борщах, салатах и выпечке.

Зимние застолья трудно представить без солений и квашеной капусты. Однако не каждая хозяйка может похвастаться хрустящей капустой с приятной кислинкой.

Как правильно квасить капусту

Квасить капусту обычно начинают после Покрова. Считается, что к этому времени капуста накапливает достаточное количество молочной кислоты, что способствует брожению.

Некоторые предпочитают начинать квашение на 5-й день новолуния, полагая, что это поможет получить хрустящую капусту, которая не прокиснет.

Для квашения лучше выбирать кочаны среднего размера среднеспелых или поздних сортов, так как они считаются наиболее сочными и готовый продукт будет дольше храниться.

Хотя многие хозяйки не добавляют морковь, этот ингредиент не повредит. Морковь сделает квашеную капусту более сочной и привлекательной.

Во время квашения оставляйте капусту в прохладном месте при температуре не выше 0 градусов. Это поможет сохранить хрусткость и вкус капусты.