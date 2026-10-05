Шампиньоны популярны среди потребителей благодаря своей низкой токсичности. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала о пользе этого продукта.

По словам специалиста, шампиньоны содержат много белка, однако этот белок не полностью усваивается организмом, поэтому человек получает в основном пищевые волокна. Именно поэтому эти грибы можно безопасно включать в диетический рацион.

Русакова также подчеркнула, что наиболее полезно употреблять шампиньоны в сыром виде, а также вареными или жареными на гриле без масла.

В некоторых случаях шампиньоны могут вызывать аллергические реакции. Например, при неправильной транспортировке на грибах может образоваться плесень, которая выделяет токсины.

Ранее биолог Владимир Гмошинский говорил о пользе опят в борьбе с раком. Он отметил, что помимо аминокислот, белков, йода, калия, цинка и антиоксидантов зимний опенок содержит уникальное вещество фламмулин, которое препятствует развитию новообразований и онкозаболеваний.