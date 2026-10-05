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Продукты, которые не стоит замораживать 0 106

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, которые не стоит замораживать

Некоторые продукты могут значительно изменить свой состав при замораживании, утверждает врач-диетолог Мария Мухина.

 

По словам врача, не рекомендуется замораживать овощи, содержащие много воды. К таким овощам относятся огурцы, помидоры и кабачки. После разморозки они теряют свою прочность и упругость, что делает их менее привлекательными на вкус.

Также молочные продукты могут изменять свои свойства при замораживании. Специалист отмечает, что при заморозке происходит разрыв белковых связей.

«Кисломолочные продукты не следует замораживать, так как после разморозки они становятся похожими на низкокачественный кефир с грубыми прожилками сыворотки», – говорит доктор.

Мария Мухина добавила, что холод снижает активность полиненасыщенных жирных кислот, поэтому не стоит замораживать орехи. Среди других продуктов, которые не рекомендуется подвергать заморозке, она выделила сыр и бананы.

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