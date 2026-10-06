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Как правильно использовать томатную пасту: советы для хозяйок 0 74

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно использовать томатную пасту: советы для хозяйок

Томатная паста — популярный продукт, который часто используется в приготовлении различных блюд.

Томатная паста добавляется в процессе приготовления первых и вторых блюд.

Однако многие хозяйки используют ее неправильно, что мешает раскрытию полного вкуса и аромата. Вот несколько советов по применению томатной пасты.

Даже если в блюде уже присутствуют свежие помидоры, добавление томатной пасты не будет лишним. Она способна в три раза усилить вкус и аромат овощей.

Если паста хранилась долго, рекомендуется предварительно обжарить ее на растительном масле. Этот процесс не должен занимать больше минуты.

Важно постоянно помешивать соус, пока он не потемнеет. Такая карамелизация поможет убрать неприятный привкус, если продукт хранился в металлической таре, а также усилит запах и сделает вкус более приятным.

Во время жарки можно добавить нашинкованные лук, чеснок и морковь, чтобы сделать блюдо более интересным.

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