По словам специалиста, ярко-оранжевая ягода облепиха обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом. Также известно, что облепиха способствует заживлению ран.

«В облепихе содержится более 20 полезных микроэлементов, 18 аминокислот, а также жирные кислоты Омега 3, 9 и редкая Омега 7, которая помогает снизить аппетит», – подчеркнула диетолог.

Островская отметила, что оранжевый цвет ягод свидетельствует о высоком содержании витамина А. При этом аскорбиновой кислоты в облепихе в 10 раз больше, чем в апельсине.

Специалист рекомендует использовать эту ягоду для приготовления чаев, морсов и киселей. Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует употреблять облепиху с осторожностью.