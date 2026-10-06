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Полезные свойства облепихи от диетолога 0 132

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полезные свойства облепихи от диетолога

Диетолог Елена Островская рассказала о полезных свойствах облепихи.

 

По словам специалиста, ярко-оранжевая ягода облепиха обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом. Также известно, что облепиха способствует заживлению ран.

«В облепихе содержится более 20 полезных микроэлементов, 18 аминокислот, а также жирные кислоты Омега 3, 9 и редкая Омега 7, которая помогает снизить аппетит», – подчеркнула диетолог.

Островская отметила, что оранжевый цвет ягод свидетельствует о высоком содержании витамина А. При этом аскорбиновой кислоты в облепихе в 10 раз больше, чем в апельсине.

Специалист рекомендует использовать эту ягоду для приготовления чаев, морсов и киселей. Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует употреблять облепиху с осторожностью.

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