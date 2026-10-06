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Польза клюквы для профилактики рака 0 71

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Клюква

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала о полезных свойствах клюквы для профилактики онкологических заболеваний.

Специалист отметила, что все ягоды содержат антиоксиданты, а клюква, в частности, богата катехинами. Недавние исследования показали, что эти вещества играют важную роль в защите клеток от свободных радикалов. Поэтому, по словам Макиши, клюкву следует регулярно добавлять в рацион, особенно пожилым людям.

Клюква содержит много редкого витамина H (почти 200% от суточной нормы). Это делает ее полезной для тех, кто заботится о состоянии кожи.

«Витамин H является важным кофактором в метаболических процессах, происходящих в организме. Он участвует в обмене жиров, аминокислот и особенно в их транспортировке к клеткам кожи», – пояснила диетолог.

Клюкву рекомендуется употреблять для профилактики циститов. В состав ягоды входят вещества с антибактериальным эффектом, которые препятствуют закреплению бактерий на стенках мочевого пузыря, способствуя их быстрому выведению с мочой. Это снижает риск высокой концентрации бактериального обсеменения.

Кроме того, пара стаканов клюквенного морса или отвара может помочь защититься от простуды, добавила Макиша.

«Слабый мочегонный эффект клюквенных отваров или морсов способствует выведению токсинов из организма, образующихся в процессе болезни. Также клюква содержит около 17% витамина C, который немного облегчает симптомы простуды», – заключила врач.

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