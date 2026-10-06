Молоко, соя, орехи и другие продукты могут вызывать аллергию желудочно-кишечного тракта, как отметил гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем блоге.

Среди заболеваний желудочно-кишечного тракта, имеющих аллергическое происхождение, врач выделил эозинофильный эзофагит, который представляет собой аллергическое воспаление пищевода.

«Это заболевание вызывает затрудненное глотание и застревание пищи, часто имитируя изжогу, которой на самом деле нет. Также существует эозинофильный гастрит в желудке и эозинофильный энтерит в кишечнике», – пояснил Вялов.

Чтобы определить, какой продукт вызывает аллергическую реакцию, специалист рекомендовал исключить сразу шесть наименований: молоко, пшеницу, сою, яйца, орехи, рыбу и морепродукты, а затем по одному возвращать их в рацион.

«Таким образом, можно проверить, какая еда вызывает симптомы. Скорее всего, это будет одна группа продуктов. Именно ее следует исключить, а остальные пять можно употреблять без опасений», – заключил врач.