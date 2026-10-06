Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Продукты, вызывающие аллергию желудка 0 253

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, вызывающие аллергию желудка

Молоко, соя, орехи и другие продукты могут вызывать аллергию желудочно-кишечного тракта, как отметил гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем блоге.

 

Среди заболеваний желудочно-кишечного тракта, имеющих аллергическое происхождение, врач выделил эозинофильный эзофагит, который представляет собой аллергическое воспаление пищевода.

«Это заболевание вызывает затрудненное глотание и застревание пищи, часто имитируя изжогу, которой на самом деле нет. Также существует эозинофильный гастрит в желудке и эозинофильный энтерит в кишечнике», – пояснил Вялов.

Чтобы определить, какой продукт вызывает аллергическую реакцию, специалист рекомендовал исключить сразу шесть наименований: молоко, пшеницу, сою, яйца, орехи, рыбу и морепродукты, а затем по одному возвращать их в рацион.

«Таким образом, можно проверить, какая еда вызывает симптомы. Скорее всего, это будет одна группа продуктов. Именно ее следует исключить, а остальные пять можно употреблять без опасений», – заключил врач.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как сохранить сыр свежим и другие полезные советы
Изображение к статье: Десять продуктов, от которых стоит отказаться после 40 лет
Изображение к статье: Польза шампиньонов по мнению диетолога
Изображение к статье: Как правильно составить рацион питания: советы гастроэнтеролога

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Paolo Nikolato
Спорт
Изображение к статье: Состоится крупнейшая в Прибалтике B2B-форум Riga Comm 2026
Наша Латвия
Изображение к статье: здание сгд
ЧП и криминал
Изображение к статье: vugd
ЧП и криминал
Изображение к статье: Женщина моет подоконник
Люблю!
Изображение к статье: Брава
Политика
2
Изображение к статье: Paolo Nikolato
Спорт
Изображение к статье: Состоится крупнейшая в Прибалтике B2B-форум Riga Comm 2026
Наша Латвия
Изображение к статье: здание сгд
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео