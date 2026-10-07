Грецкие орехи — один из самых популярных видов орехов, и это не случайно.

Грецкие орехи не только обладают приятным вкусом, но и являются питательным и полезным продуктом.

Правила хранения орехов

Грецкие орехи можно хранить как очищенными, так и в скорлупе. Многие предпочитают очищенные орехи, так как это позволяет сразу избавиться от испорченных.

Существуют определенные правила, которые помогут сохранить очищенные орехи дольше.

Перед хранением орехи следует перебрать и очистить от остатков оболочки. В очищенных орехах могут завестись личинки насекомых, поэтому рекомендуется поджарить их в духовке или на сковороде в течение 5-8 минут.

Где хранить орехи

Чаще всего орехи хранят в пластиковых контейнерах или стеклянных банках с герметичной крышкой.

Место хранения должно быть прохладным, например, полка в холодильнике. Этот способ позволяет сохранить орехи свежими до 6 месяцев.

Если вы планируете хранить орехи длительное время, лучше использовать морозильник. Упакуйте орехи в пакет или оберните пищевой пленкой или фольгой.

В тканевых мешках орехи могут храниться до 6 месяцев, если температура будет в пределах 5-10 градусов тепла.