При ограничении сладкого важно помнить о скрытом сахаре, который содержится во многих продуктах. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина.

Скрытый сахар можно найти в различных сладких продуктах, таких как мед, который содержит много фруктозы. Эта форма сахара не вызывает выброса инсулина, что может быть полезно для диабетиков первого типа. Однако фруктоза может способствовать более быстрому набору лишнего веса, что является важным моментом.

По словам эксперта, сладкие фрукты и ягоды также содержат много сахара, особенно это касается винограда, бананов и хурмы.

Продукты с высоким гликемическим индексом могут быть потенциально опасны для здоровья, предупреждает Соломатина. К ним относятся изделия из муки высшего сорта, каши из манки и белого риса. Сахар также присутствует в соусах, колбасах и сосисках.

Скрытый сахар опасен тем, что он может повышать уровень глюкозы в крови, что приводит к повреждению сосудов и набору лишнего веса. Это также увеличивает риск инсулинорезистентности и диабета.