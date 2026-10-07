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Продукты, способствующие омоложению кожи по мнению диетологов 0 167

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, способствующие омоложению кожи по мнению диетологов

Британские диетологи Хасия Аль Хубра и Аманда Урселл назвали продукты, которые помогают омолодить кожу, сообщает The Sun.

 

По мнению врачей, для предотвращения старения кожи полезно употреблять фиолетовые ягоды и фрукты, такие как ежевика и сливы, богатые витамином С. Эти продукты способствуют повышению уровня коллагена в организме, который отвечает за прочность и эластичность кожи.

В список также входят вода, яйца и сладкий картофель. Эти продукты помогают предотвратить появление мешков под глазами, морщин и кожных заболеваний, таких как дерматит. Эксперты подчеркивают, что для поддержания молодости кожи важно сохранять водный баланс, употреблять полезные жиры и сложные углеводы.

Аль Хубра добавила, что противовоспалительные продукты, такие как зеленые листовые овощи, а также пробиотические продукты, включая кефир, могут снизить риск обострения экземы.

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