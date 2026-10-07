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Сколько чеснока нужно есть для профилактики заболеваний? 0 187

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сколько чеснока нужно есть для профилактики заболеваний?

Если вы не планируете романтическое свидание, то самое время вспомнить о чесноке. Он делает блюда из мяса, овощей и морепродуктов аппетитными! Кроме того, чеснок является отличной профилактикой различных заболеваний.

 

Чеснок называют натуральным антибиотиком, так как в свежем и других его формах он способен уничтожать большинство бактерий. По словам врача гастроэнтеролога-гепатолога Ольги Аришевой, существует легенда о ворах, которые во время эпидемии чумы во Франции успешно крали у больных, не заразившись. Их поймали и, собираясь повесить, они согласились рассказать, как им удалось избежать болезни. Они настаивали уксус на чесноке и травах, и главным ингредиентом был именно чеснок — для настойки требовалось целых 40 зубчиков. Лекарство под названием «уксус четырех воров» до сих пор можно найти во французских аптеках.

По словам врача, чеснок является настоящим кладезем полезных веществ, витаминов и минералов. Он укрепляет иммунитет, помогает в борьбе с простудами, защищает сердечно-сосудистую систему и обладает желчегонными свойствами. При нарезке или давлении чеснока образуется органическое соединение аллицин, которое обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Несмотря на множество полезных свойств чеснока, его следует добавлять в рацион с осторожностью, так как он может вызывать неприятный запах изо рта, дискомфорт в желудочно-кишечном тракте и даже аллергические реакции. При обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта чеснок противопоказан.

Сколько чеснока можно употреблять в день, чтобы он приносил пользу, а не вред? ВОЗ рекомендует есть 2-5 г в сутки — это примерно один зубчик.

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