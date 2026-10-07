Мы часто добавляем молоко в чай, готовим салат из свежих овощей и очищаем фрукты от кожуры, но есть более полезные способы их употребления.

Многие из нас не подозревают, что существуют более правильные способы употребления некоторых продуктов, согласно мнению диетологов и сторонников здорового питания.

Как правильно варить овсянку, разделывать гранат и использовать корицу - читайте в этой статье.

Томаты

Салат из свежих помидоров с растительным маслом или сметаной - это популярное блюдо. Томаты полезны для здоровья благодаря содержанию ликопина, который снижает риск раковых опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ликопин лучше усваивается, если помидоры ошпарить и слегка потушить. Поэтому употребляйте их как в сыром, так и в приготовленном виде.

Морковь

Морковь - универсальный овощ, который можно использовать в различных блюдах. Она богата каротином, который повышает иммунитет и улучшает зрение. В вареной моркови каротин усваивается гораздо лучше, чем в сырой, что особенно важно для людей с проблемами пищеварения.

Тыква

Из тыквы готовят множество полезных блюд, но часто используют только сердцевину, выбрасывая кожуру. А зря! В тыквенной корке содержится много витаминов и минералов, таких как цинк и каротин. Варите тыкву целиком, нарезая на небольшие куски.

Брокколи

Спаржевая капуста вкусна в запеченном, тушеном и вареном виде. Однако при тепловой обработке разрушается витамин С. Готовьте брокколи на пару или добавляйте свежие соцветия в салаты. Не забывайте, что стебли капусты тоже полезны.

Чеснок

Чеснок обладает противомикробными и противовоспалительными свойствами. Он содержит множество полезных веществ. Чтобы максимально раскрыть его аромат и лечебные свойства, лучше давить чеснок, а не резать его дольками.

Грейпфрут

Грейпфрут обычно едят, очищая горьковатую кожуру. Однако, если пропустить фрукт с мякотью и коркой через мясорубку, добавить мед и поставить в холод, получится питательное лакомство. Кожура грейпфрута богата эфирными маслами и витамином С, что полезно для сосудов.

Гранат

Гранат полезен для сердца, но многие не умеют его чистить. Чтобы избежать брызг сока, срежьте верхушку плода, сделайте надрезы вдоль прожилок, переверните и постучите по нему ложкой, чтобы высыпать зерна в тарелку.

Овсянка

Чтобы стать здоровее, многие варят овсяные хлопья на воде без сахара. Однако диетологи рекомендуют готовить кашу на молоке с добавлением ягод, сухофруктов и орехов, так как это более питательный завтрак, который дает энергию на весь день.

Корица

Корица не только добавляет аромат напиткам и десертам, но и улучшает кровообращение. Добавляйте корицу в супы, мясные блюда и тушеную рыбу, но не переборщите с количеством.

Чай с молоком

Традиция пить чай с молоком пришла из разных культур, однако диетологи критикуют эту смесь, так как молоко может убивать вкус чая и снижать количество полезных антиоксидантов. Лучше пить чай и молоко по отдельности.

Употребляйте продукты правильно и будьте здоровы!