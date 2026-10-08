Для поддержания крепкого здоровья и нормального уровня тестостерона мужчинам важно следить за своим питанием.

Некоторые привычки могут негативно сказываться на уровне тестостерона. В частности, недостаток физической активности, неправильное питание и употребление алкоголя могут привести к его снижению.

Поэтому стоит добавить в свой рацион пять полезных продуктов, которые помогут повысить уровень этого гормона. Какие продукты стоит включить в меню?

Куриные яйца

Яйца — это популярный продукт среди спортсменов и тех, кто стремится похудеть. Они являются доступным источником качественного белка и важных питательных веществ, а также способствуют нормализации выработки тестостерона.

Шпинат

Мужчины часто недооценивают пользу листовых овощей, что является ошибкой. Чтобы организм функционировал без сбоев, стоит чаще употреблять шпинат. Он помогает нормализовать гормональный фон и насыщает организм антиоксидантами.

Устрицы

Этот морепродукт известен как природный афродизиак, и мужчинам стоит периодически включать его в рацион. Устрицы способствуют нормализации уровня тестостерона.

Бразильский орех

Среди всех продуктов питания бразильский орех считается лучшим источником селена — важного антиоксиданта, который играет ключевую роль в выработке гормонов. Достаточно съедать несколько орехов в день для нормализации уровня тестостерона.

Крестоцветные овощи

Эти овощи, такие как брокколи и цветная капуста, могут значительно улучшить мужское здоровье. Однако не стоит жарить их, так как это снижает их полезные свойства. Нормализовав рацион, можно положительно повлиять на уровень тестостерона без дополнительных усилий.