Употребление сладких газированных напитков может привести к деменции, так как содержащийся в них сахар повреждает сосуды мозга, сообщает врач-диетолог Елена Соломатина.

Как отметила специалист, даже один стакан газировки содержит слишком много сахара. «А люди часто пьют не по одному стакану, а целыми бутылками по 1,5 литра», – добавила врач.

По словам диетолога, сахар негативно влияет на сосуды, в результате чего они сужаются, и в них образуются атеросклеротические бляшки, замедляющие кровоток к мозгу.

«Если нет кислорода, то это приводит к серьезным последствиям. Продукты обмена начинают отравлять клетки головного мозга. Клетки страдают, начинают плохо выполнять свои функции и посылают неадекватные сигналы», – предупредила диетолог.

Для снижения рисков деменции специалист рекомендовала употреблять напитки с антиоксидантами, такие как чай, кофе и натуральные овощные соки. Кроме того, включение в рацион черники и голубики может повысить когнитивные способности и защитить от деменции.