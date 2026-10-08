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Диетолог рассказала о напитках, способных вызвать деменцию 0 192

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог рассказала о напитках, способных вызвать деменцию

Употребление сладких газированных напитков может привести к деменции, так как содержащийся в них сахар повреждает сосуды мозга, сообщает врач-диетолог Елена Соломатина.

 

Как отметила специалист, даже один стакан газировки содержит слишком много сахара. «А люди часто пьют не по одному стакану, а целыми бутылками по 1,5 литра», – добавила врач.

По словам диетолога, сахар негативно влияет на сосуды, в результате чего они сужаются, и в них образуются атеросклеротические бляшки, замедляющие кровоток к мозгу.

«Если нет кислорода, то это приводит к серьезным последствиям. Продукты обмена начинают отравлять клетки головного мозга. Клетки страдают, начинают плохо выполнять свои функции и посылают неадекватные сигналы», – предупредила диетолог.

Для снижения рисков деменции специалист рекомендовала употреблять напитки с антиоксидантами, такие как чай, кофе и натуральные овощные соки. Кроме того, включение в рацион черники и голубики может повысить когнитивные способности и защитить от деменции.

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