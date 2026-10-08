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Как приготовить жаркое в тыкве: пошаговый рецепт 0 45

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить жаркое в тыкве: пошаговый рецепт

Приготовление каши в тыкве стало популярным среди хозяек. Это не только эффектно и вкусно, но и удобно, так как не нужно мыть кастрюли после готовки.

 

В этой статье мы расскажем, как приготовить тыкву со свининой.

Для приготовления потребуется:

1 средняя тыква,
свинина (шея),
картофель,
морковь,
репчатый лук,
чеснок,
соль и специи по вкусу.

Как готовить

Количество ингредиентов зависит от размеров тыквы.

Сначала нужно помыть тыкву и удалить внутренности. Для этого срезаем верхушку, чтобы она могла служить крышкой.

Удаляем семечки, промываем внутренность, а мякоть вырезаем, стараясь не повредить стенки.

Измельчаем чеснок, смешиваем его с растительным маслом и натираем этой смесью внутреннюю часть тыквы.

Нарезаем мясо полосками, лук полукольцами, морковь трем на крупной терке, картофель и мякоть тыквы режем кубиками.

Обжариваем свинину на сковороде, добавляем соль, перец и специи. Когда мясо подрумянится, добавляем тертую морковь и тушим до мягкости. Затем добавляем лук.

Когда лук станет прозрачным, добавляем тыкву, картошку и немного воды с солью. Тушим до мягкости картофеля.

Перекладываем жаркое в тыкву, накрываем крышкой и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на час. Время приготовления может варьироваться в зависимости от размера тыквы; ориентируйтесь на мягкие и румяные стенки овоща.

Приятного аппетита!

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