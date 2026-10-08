До сих пор нет единого мнения о том, что такое авокадо: фрукт, овощ или ягода. Поэтому его можно условно назвать плодом.

Несмотря на очевидные преимущества авокадо, выбрать спелый плод в магазине или на рынке бывает непросто, особенно если нет четкого представления о том, как он должен выглядеть. Обычно основными критериями выбора служат отсутствие пятен, вмятин и других повреждений.

Как выбрать спелое авокадо

Если вы не знаете, как выглядит спелый плод, выбирайте самый зеленый, то есть недозрелый. Дело в том, что недозрелый авокадо можно довести до нужного состояния, а вот перезревший уже не исправить.

Чтобы проверить спелость, загляните под плодоножку и аккуратно отогните ее. Если мякоть коричневая, значит, авокадо перезревшее. В идеале выбирайте плоды с зеленой мякотью.

Что делать с твердым авокадо

Если у вас есть твердое авокадо, вам понадобятся фольга, духовка и сам плод.

Оберните авокадо в фольгу, положите в форму для запекания, разогрейте духовку до 200 градусов Цельсия и поместите туда на 10 минут или чуть дольше, в зависимости от ситуации. В фольге и в духовке процесс созревания ускорится, и мякоть станет мягче.

Однако если мякоть очень твердая, как камень, исправить ситуацию вряд ли получится.