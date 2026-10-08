Многие хозяева иногда сталкиваются с трудностью выбора, что приготовить на обед или ужин.
Чтобы разнообразить привычное меню, можно приготовить сладкий салат из фруктов и овощей. Это блюдо не только порадует домочадцев, но и станет отличной заменой десерту.
Для его приготовления понадобятся: две моркови, два средних яблока, 50 г изюма, одна большая ложка меда и 20 мл воды. Морковь и яблоки тщательно моем, очищаем и крупно натираем. Изюм замачиваем в теплой воде на полчаса, затем хорошо промываем и даем ему просохнуть.
Натертые яблоки и морковь тщательно перемешиваем, после чего добавляем изюм.
Соус для салата готовится из меда и воды, которые нужно перемешать до полного растворения меда. Этой смесью заправляем салат и подаем на стол.
Приятного аппетита!
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