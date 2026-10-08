Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рецепт полезного вечернего десерта 0 156

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рецепт полезного вечернего десерта

Многие хозяева иногда сталкиваются с трудностью выбора, что приготовить на обед или ужин.

 

Чтобы разнообразить привычное меню, можно приготовить сладкий салат из фруктов и овощей. Это блюдо не только порадует домочадцев, но и станет отличной заменой десерту.

Для его приготовления понадобятся: две моркови, два средних яблока, 50 г изюма, одна большая ложка меда и 20 мл воды. Морковь и яблоки тщательно моем, очищаем и крупно натираем. Изюм замачиваем в теплой воде на полчаса, затем хорошо промываем и даем ему просохнуть.

Натертые яблоки и морковь тщательно перемешиваем, после чего добавляем изюм.

Соус для салата готовится из меда и воды, которые нужно перемешать до полного растворения меда. Этой смесью заправляем салат и подаем на стол.

Приятного аппетита!

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Вредно ли глотать косточки фруктов: мифы и реальность
Изображение к статье: Как сделать твердое авокадо мягким за 10 минут
Изображение к статье: Продукты с скрытым сахаром: что нужно знать
Изображение к статье: Сколько чеснока нужно есть для профилактики заболеваний?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Елене Крейле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Браже
Политика
1
Изображение к статье: Необычная «побелка» для деревьев и кустарников: советы знатоков
Дом и сад
Изображение к статье: Почему не стоит хранить морковь рядом с яблоками
Дом и сад
Изображение к статье: Как приготовить жаркое в тыкве: пошаговый рецепт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Как определить, что ваша собака чувствует себя одинокой: советы экспертов
В мире животных
Изображение к статье: Елене Крейле
ЧП и криминал
Изображение к статье: Браже
Политика
1
Изображение к статье: Необычная «побелка» для деревьев и кустарников: советы знатоков
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео