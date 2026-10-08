Многих из нас в детстве пугали: случайно проглотишь косточку — в животе вырастет дерево. Однако это не так, так как для роста растения необходимы почва, солнце и питательные вещества. Но что насчет возможного отравления косточками?

Это уже более реальная перспектива. Мы решили выяснить, существует ли риск заболеть, если не выплевывать семечки овощей, фруктов и ягод во время еды.

— Ответ на вопрос, безопасно ли глотать косточки и можно ли это делать, очень актуален, — считает врач-токсиколог Михаил Кутушов. — Есть много людей, которые глотают разные косточки фруктов.

Прежде всего, ответ зависит от того, о каком фрукте идет речь, объясняет специалист. Так, семечки арбуза и различных ягод можно проглатывать без вреда для здоровья.

Михаил Кутушов

«Если случайно съесть несколько косточек, даже абрикосовых, то ничего не будет. Но если скушать их в больших количествах, может произойти отравление синильной кислотой», говорит Михаил Кутушов, член-корреспондент Российской академии естественных наук, врач-токсиколог.

— Есть косточки, в которых содержится большое количество белков, аминокислот, фосфора и так далее. Во всех косточках есть вещество амигдалин, в котором содержится синильная кислота. Сейчас ученые активно спорят о безвредных количествах амигдалина, которые человек может употребить, — рассказал Михаил Кутушов.

Пример полезных косточек — тыквенные и арбузные. Недавно ученые установили, что древние люди выращивали арбузы в Сахаре исключительно ради косточек, пренебрегая мякотью, которая была горькой.