Запах любимой еды из детства и юности способствует улучшению воспоминаний о ключевых событиях у пожилых людей, согласно исследованию Ланкастерского университета (Великобритания).

Многие теплые воспоминания связаны с определенными блюдами, будь то пицца, бургер или домашняя котлета. Ученые выяснили, как запах пищи может вернуть в прошлое и восстановить воспоминания. Эксперты надеются, что результаты их работы приведут к новым методам, помогающим пациентам с деменцией восстанавливать память.

Доктор Вайва Калникайте Саид, автор исследования, отметила: «Наконец-то у нас есть технология, которая может помочь воссоздать воспоминания, используя вкус и аромат различных продуктов в компактных формах. Это самые сильные сигналы, которые поддерживают нашу память».

Запах является одним из самых запоминающихся впечатлений. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, как запах пищевых приправ влияет на воспроизведение воспоминаний. В эксперименте участвовали 12 пожилых людей, которые поделились 72 воспоминаниями.

Половина из них была связана с едой — например, приготовленная на гриле макрель на золотой свадьбе, тайский зеленый карри на праздничном ужине и поедание клубники в больнице после родов. Для этих воспоминаний эксперты создали 3D-печатные вкусовые подсказки — маленькие съедобные шарики, имитирующие оригинальную еду. Участников попросили вспомнить детали событий до и после употребления вкусовых подсказок. Запах еды помог восстановить воспоминания, сообщает The Daily Mail.

Многие участники эксперимента отметили, что вкусовые подсказки вызвали у них ощущение возвращения во времени к событиям, связанным с этими вкусами. Хотя причина полученных результатов пока не ясна, исследователи считают, что это открытие может улучшить запоминание у людей с деменцией. Они предложили создать альбом вкусов для людей с деменцией, чтобы вызывать у них приятные воспоминания.