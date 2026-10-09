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Диетолог объяснила, кому не стоит есть сыр с плесенью 0 216

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог объяснила, кому не стоит есть сыр с плесенью

Сыр с плесенью может быть полезен в небольших количествах, но некоторым людям лучше избегать его употребления. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

 

По словам специалиста, сыр с плесенью не рекомендуется беременным женщинам, кормящим матерям и детям. Диетолог отметила, что плесень представляет собой грибок.

«Он схож с нашим родным пенициллином, и в небольших количествах такой сыр может быть полезен. Однако это не касается детей, так как у них иммунная система еще не полностью сформирована, а также беременных и кормящих женщин», – подчеркнула врач.

Кроме того, сыр с плесенью лучше исключить из рациона тем, у кого есть индивидуальная непереносимость, аллергия на плесень, нарушения микрофлоры, а также тем, кто страдает грибковыми заболеваниями. Как пояснила Соломатина, в таких случаях неизвестно, как организм отреагирует.

Тем не менее, по словам диетолога, сыр с плесенью богат кальцием, аминокислотами, фосфором, витаминами группы А и витамином D. Рекомендуется употреблять не более 50 граммов этого продукта в день.

«Небольшой кусочек, который можно есть как деликатес, желательно просто рассасывать с красным вином. В умеренных количествах плесень на сыре может даже подавить некоторые не очень полезные бактерии в нашем организме», – добавила врач.

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