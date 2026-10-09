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Диетолог предупредила об опасностях гранатового сока 0 139

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог предупредила об опасностях гранатового сока

Гранатовый сок может разрушать зубную эмаль, поэтому рекомендуется пить его через трубочку и полоскать рот после употребления, сообщила диетолог Елена Тихомирова.

 

Специалист также отметила, что у многих людей гранатовый сок может вызывать запоры, что особенно важно учитывать беременным женщинам.

Кроме того, в соке граната содержится значительное количество калорий, поэтому его не стоит употреблять с целью похудения. Тем не менее, этот напиток богат витаминами, которые положительно влияют на состояние крови.

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