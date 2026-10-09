Основное преимущество котлет заключается в том, что они прекрасно сочетаются с различными гарнирами и овощными салатами.

Кроме того, процесс приготовления котлет очень прост. Достаточно смешать все необходимые ингредиенты, сформировать массу и обжарить.

Однако у молодых хозяек может возникнуть вопрос о количестве соли, которое следует добавлять в мясную массу.

Какое количество соли нужно, чтобы котлеты получились вкусными?

По мнению опытных кулинаров, на 1 килограмм мяса для котлет рекомендуется использовать всего 2 чайные ложки соли без горки.

Важно помнить, что это количество соли рассчитывается именно на килограмм мяса, а не на фарш. Это связано с тем, что в фарше могут содержаться дополнительные малосоленые компоненты, поэтому для него следует использовать меньше соли.