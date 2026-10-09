Котлеты — универсальное мясное блюдо, подходящее для обеда или ужина.
Основное преимущество котлет заключается в том, что они прекрасно сочетаются с различными гарнирами и овощными салатами.
Кроме того, процесс приготовления котлет очень прост. Достаточно смешать все необходимые ингредиенты, сформировать массу и обжарить.
Однако у молодых хозяек может возникнуть вопрос о количестве соли, которое следует добавлять в мясную массу.
Какое количество соли нужно, чтобы котлеты получились вкусными?
По мнению опытных кулинаров, на 1 килограмм мяса для котлет рекомендуется использовать всего 2 чайные ложки соли без горки.
Важно помнить, что это количество соли рассчитывается именно на килограмм мяса, а не на фарш. Это связано с тем, что в фарше могут содержаться дополнительные малосоленые компоненты, поэтому для него следует использовать меньше соли.
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