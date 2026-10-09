Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Приправа, снижающая уровень холестерина 0 430

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Приправа, снижающая уровень холестерина

Добавление кориандра в блюда делает их более полезными, так как эта специя помогает снизить уровень холестерина в крови.

 

Эксперты также подчеркивают, что кориандр может предотвращать спазмы, улучшать пищеварение, активизировать нервную систему и обеспечивать организм необходимыми витаминами и минералами. Кроме того, эта приправа способствует выведению из крови некоторых видов тяжелых металлов.

В дополнение к кориандру, в список самых полезных специй входят корица, острый перец, чеснок и имбирь.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная поделилась рекомендациями по употреблению имбиря. По словам специалиста, имбирь не следует есть ежедневно, так как он может раздражать слизистую желудка.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как приготовить жаркое в тыкве: пошаговый рецепт
Изображение к статье: Рецепт полезного вечернего десерта
Изображение к статье: 5 продуктов, которые мужчины должны включить в свой рацион
Изображение к статье: Запах еды из прошлого улучшает память у пожилых людей — исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мыло
Дом и сад
Изображение к статье: Самые дорогие виды мяса: что нужно знать
Еда и рецепты
Изображение к статье: Странная переписка
Наша Латвия
Изображение к статье: Самолет airBaltic
Бизнес
Изображение к статье: санкции
В мире
3
Изображение к статье: Криста Пайк
В мире
Изображение к статье: Мыло
Дом и сад
Изображение к статье: Самые дорогие виды мяса: что нужно знать
Еда и рецепты
Изображение к статье: Странная переписка
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео