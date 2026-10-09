Добавление кориандра в блюда делает их более полезными, так как эта специя помогает снизить уровень холестерина в крови.

Эксперты также подчеркивают, что кориандр может предотвращать спазмы, улучшать пищеварение, активизировать нервную систему и обеспечивать организм необходимыми витаминами и минералами. Кроме того, эта приправа способствует выведению из крови некоторых видов тяжелых металлов.

В дополнение к кориандру, в список самых полезных специй входят корица, острый перец, чеснок и имбирь.

Ранее гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная поделилась рекомендациями по употреблению имбиря. По словам специалиста, имбирь не следует есть ежедневно, так как он может раздражать слизистую желудка.