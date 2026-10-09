Качественное мясо может быть довольно дорогим, и не все могут позволить себе его регулярное употребление.

Существуют деликатесы, цена которых может удивить даже самых искушенных гурманов. Какие сорта мяса считаются наиболее дорогими?

Элитная мраморная говядина

Этот сорт мяса производится исключительно японскими специалистами, которые разработали уникальную систему его производства. Для этого используется специальный вид крупного рогатого скота.

Вагю считается самым дорогим видом мяса, и его популярность продолжает расти. Стоимость самой дешевой мраморной говядины начинается от нескольких сотен долларов за килограмм.

Слоновые куры

Это мясо в основном производится во Вьетнаме и считается деликатесом среди птицы. Цена мяса слоновых кур составляет около 70 долларов за килограмм.

Черная курица

Интересный факт: при приготовлении черная окраска птицы сохраняется, что делает блюдо весьма необычным. Вкус черных куриц также довольно приятный.

За килограмм этого экстравагантного мяса придется заплатить примерно 60 долларов.