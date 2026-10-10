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Диетолог рекомендует продукты для повышения устойчивости к стрессу 0 42

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Еда против стресса

Для повышения устойчивости к стрессу важно поддерживать нормальную работу головного мозга с помощью определенных микронутриентов и биодобавок.

 

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург сообщил, что в морской рыбе содержится полезный микронутриент — жирная кислота Омега-3, которая укрепляет головной мозг. Ее можно заменить растительными источниками Омега-3, такими как льняное масло. Специалист считает, что эти кислоты можно принимать в виде биодобавок.

Гинзбург также рекомендует для повышения устойчивости к стрессам заменить подсолнечное масло на оливковое или кокосовое.

Кислота Омега-6, наоборот, может повысить уровень тревожности. Она содержится в подсолнечном масле, кукурузе и сладостях.

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