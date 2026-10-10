Для повышения устойчивости к стрессу важно поддерживать нормальную работу головного мозга с помощью определенных микронутриентов и биодобавок.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург сообщил, что в морской рыбе содержится полезный микронутриент — жирная кислота Омега-3, которая укрепляет головной мозг. Ее можно заменить растительными источниками Омега-3, такими как льняное масло. Специалист считает, что эти кислоты можно принимать в виде биодобавок.

Гинзбург также рекомендует для повышения устойчивости к стрессам заменить подсолнечное масло на оливковое или кокосовое.

Кислота Омега-6, наоборот, может повысить уровень тревожности. Она содержится в подсолнечном масле, кукурузе и сладостях.