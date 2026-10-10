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Гастроэнтеролог объясняет, почему мед не является эффективным средством для лечения болезней 1 167

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мед

Врач рассказала о калорийности меда и развеяла миф о его лечебных свойствах.

 

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова отметила, что мед содержит небольшое количество микроэлементов, витаминов и биологически активных веществ. Однако этого недостаточно для реального лечения. По ее мнению, мед можно рассматривать как дорогой сахар. Он чуть менее калорийный, но в нем больше фруктозы.

Специалист добавила, что мед не относится к здоровому питанию из-за своей калорийности. Она также рекомендовала правильно употреблять мед, так как он содержит множество элементов, которые могут превышать суточную норму для человека, что делает лечение медом нецелесообразным.

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