Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова отметила, что мед содержит небольшое количество микроэлементов, витаминов и биологически активных веществ. Однако этого недостаточно для реального лечения. По ее мнению, мед можно рассматривать как дорогой сахар. Он чуть менее калорийный, но в нем больше фруктозы.

Специалист добавила, что мед не относится к здоровому питанию из-за своей калорийности. Она также рекомендовала правильно употреблять мед, так как он содержит множество элементов, которые могут превышать суточную норму для человека, что делает лечение медом нецелесообразным.