Осенью многим трудно найти энергию для выполнения повседневных дел и оторваться от уютного пледа.

Это состояние, известное как хандра, часто возникает в это время года. Однако с ним можно бороться, добавив в свой рацион определенные продукты, которые действуют как натуральные энергетики.

Клюква

Эта сезонная ягода является мощным источником антиоксидантов. Клюква обладает противовоспалительными и обеззараживающими свойствами, а также укрепляет иммунитет.

Регулярное употребление клюквы помогает улучшить гормональный фон, придаёт коже сияние и тонус. Ягода известна своими омолаживающими свойствами благодаря содержанию серебра, меди, фосфора, магния, кальция и комплекса витаминов, что помогает легче переносить осенние перемены погоды и повышает настроение.

Тыква

Этот овощ также является сезонным продуктом, богатым клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами.

Тыква насыщает организм полезными веществами, поддерживая позитивное настроение и уровень энергии. Кроме того, её регулярное употребление может помочь в профилактике атеросклероза и заболеваний желчного пузыря, сосудов и почек. Тыква рекомендована для детского питания и для беременных женщин.

Все виды цитрусовых

Апельсины, лаймы, лимоны и другие цитрусовые являются необходимыми для организма в осенний период. Они богаты антиоксидантами, особенно витамином C.

Цитрусовые не только стимулируют умственную и физическую работоспособность, но и помогают избежать набора лишних килограммов.

Горький шоколад

Это отличный вариант для тех, кто хочет сократить потребление сладкого, но не хочет отказываться от удовольствия. Горький шоколад является источником полезных жиров, углеводов и антиоксидантов, а также помогает регулировать работу центральной нервной системы.

Он способствует снижению стресса благодаря высвобождению серотонина, повышает иммунитет и помогает контролировать артериальное давление и уровень холестерина. Всего пара долек шоколада, съеденных утром, могут зарядить вас энергией на весь день.

Томаты

Созревшие томаты, которые остаются свежими до осени, содержат множество витаминов, таких как A, E, B1, B3, B5, B6, C и K.

Особое внимание стоит уделить ликопину — антиоксиданту, который защищает клетки от свободных радикалов и воспалительных процессов. Томаты также являются источником органических кислот, натрия, бора, йода, калия и кальция, а также меди. Они входят в список натуральных антидепрессантов, которые помогают справиться с апатией и осенней хандрой.

Не стоит отчаиваться из-за недостатка энергии и плохого настроения в осенний период. С сезонной хандрой можно бороться с помощью вкусных и ярких блюд, приготовленных из перечисленных продуктов-антидепрессантов.