Бананы могут быть не только быстрым перекусом, но и полезным дополнением к вашему рациону.

Многие люди избегают бананов из-за их сладкого вкуса и высокого содержания калорий. Однако этот фрукт является настоящей сокровищницей витаминов и микроэлементов, и его стоит включить в рацион, даже дважды в день.

Преимущества регулярного употребления бананов

В бананах содержатся витамины группы В, кальций, калий и железо — это лишь некоторые из питательных веществ, которые можно найти в этих фруктах.

Эти компоненты помогают организму избежать задержки лишней воды, болезненных мышечных судорог и анемии, а также улучшают концентрацию внимания.

Сочетая мягкие бананы с какао, можно получить здоровую альтернативу, идеально подходящую для завтрака.

Но это не все преимущества бананов. В недозрелых плодах содержатся вещества, которые нейтрализуют действие желудочных кислот.

Поэтому людям, страдающим от желудочно-пищеводного рефлюкса и изжоги, стоит включить бананы в свой рацион, например, в виде вкусного протеинового коктейля или закуски с орехами.

Бананы также богаты триптофаном — веществом, которое в организме превращается в серотонин, известный как гормон счастья. Так что бутерброд с арахисовым маслом и бананом может мгновенно поднять настроение.

Плоды можно использовать для смягчения слишком острого томатного соуса или для загущения восточного рагу — их сладость прекрасно уравновешивает вкус таких блюд.

Клетчатка, содержащаяся в бананах, положительно влияет на перистальтику кишечника и ускоряет обмен веществ.

Таким образом, добавление банана в овсянку обеспечит вам прилив энергии и длительное ощущение сытости. Этот эффект можно усилить, добавив столовую ложку качественного арахисового масла.