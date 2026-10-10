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Продукты, которые стоит вымачивать перед приготовлением 0 220

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, которые стоит вымачивать перед приготовлением

Некоторые продукты требуют вымачивания перед готовкой, особенно это касается бобовых и определённых круп.

 

Интересно, что вымачивать нужно не только фасоль и горох, но и привычный картофель. Рассмотрим, какие продукты и как правильно подготавливать к варке.

Бобовые

Замачивание помогает не только сократить время приготовления, но и сделать фасоль, горох, бобы и другие зерна более "удобными" для организма. Это связано с наличием особых ферментов, которые защищают зерна от насекомых и преждевременного прорастания. Кроме того, бобовые содержат антинутриенты, которые могут мешать нормальному пищеварению.

Картофель

Причина, по которой картофель стоит вымачивать, заключается в высоком содержании крахмала, особенно в молодом. Крахмал может вызывать аллергические реакции и приводить к проблемам с пищеварением, таким как диарея или запор, а также повышать уровень сахара в крови.

Орехи

Орехи, как и злаковые и бобовые, содержат фитиновую кислоту, которая препятствует усвоению витаминов и минералов в организме. Исключение составляют только кедровые орехи, семена кунжута и подсолнечника.

Зерновые

Замачивают не только перловку (на 12-24 часа), но и рис, гречку и пшено (достаточно 1 часа), а также пшеницу на 12 часов.

Интересно, что перед приготовлением вымачивают не только овощи, но и зелень с фруктами. Их оставляют в воде на 1 час, чтобы избавиться от нитратов и пестицидов.

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