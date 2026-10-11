Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оптимальное время приема пищи для похудения по мнению ученых 0 183

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диета

Выбор продуктов питания важен, но не менее значимо и время их приема.

 

Исследования, проведенные учеными из Соединенных Штатов, показали, что поздний прием пищи может негативно сказаться на здоровье и увеличить чувство голода.

Результаты были опубликованы в журнале Cell Metabolism.

В ходе эксперимента была собрана группа из 16 добровольцев с избыточным весом, которые были разделены на две команды. Одна группа начинала прием пищи раньше, а другая — позже.

Первая группа ела в девять часов утра, в час дня и в пять вечера, в то время как вторая группа принимала пищу в час дня, пять и девять вечера.

В результате исследования выяснили, что поздний прием пищи способствовал увеличению чувства голода. У участников второй группы также наблюдалось увеличение жировой массы, а скорость сжигания калорий была ниже.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Малина
Изображение к статье: Продукты, которые стоит вымачивать перед приготовлением
Изображение к статье: Клюква
Изображение к статье: Самые дорогие виды мяса: что нужно знать

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: старик считает деньги
Наша Латвия
Изображение к статье: Собака
В мире животных
Изображение к статье: наводнение в Непале Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Трамп и Путин
В мире
2
Изображение к статье: Тыква
Люблю!
Изображение к статье: Лавровый лист
Люблю!
Изображение к статье: старик считает деньги
Наша Латвия
Изображение к статье: Собака
В мире животных
Изображение к статье: наводнение в Непале Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео