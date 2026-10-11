Выбор продуктов питания важен, но не менее значимо и время их приема.

Исследования, проведенные учеными из Соединенных Штатов, показали, что поздний прием пищи может негативно сказаться на здоровье и увеличить чувство голода.

Результаты были опубликованы в журнале Cell Metabolism.

В ходе эксперимента была собрана группа из 16 добровольцев с избыточным весом, которые были разделены на две команды. Одна группа начинала прием пищи раньше, а другая — позже.

Первая группа ела в девять часов утра, в час дня и в пять вечера, в то время как вторая группа принимала пищу в час дня, пять и девять вечера.

В результате исследования выяснили, что поздний прием пищи способствовал увеличению чувства голода. У участников второй группы также наблюдалось увеличение жировой массы, а скорость сжигания калорий была ниже.