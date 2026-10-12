Люди, стремящиеся к идеальным формам, часто пробуют различные диеты.

Многие из них выбирают обезжиренные продукты, полагая, что они более полезны и не повредят фигуре.

Однако это является серьезной ошибкой.

Об этом рассказал диетолог Руслан Алиев.

Он отметил, что даже если на упаковке молока или творога указано "обезжиренный", в продукте все равно остается некоторый процент жирности.

Все яркие названия — это лишь маркетинговый трюк, поэтому не стоит слепо доверять рекламе; важно внимательно изучать состав на упаковке.

Кроме того, Алиев подчеркнул, что в таких продуктах меньше полезных веществ и больше вредных компонентов.

В некоторых случаях животный жир заменяют растительным, добавляют усилители вкуса, красители, ароматизаторы, крахмал и сахар.

Все это может негативно сказаться на здоровье и весе.