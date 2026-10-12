Важно подбирать сбалансированный рацион питания, который будет полезен для организма.

Это особенно актуально для мужчин и женщин, стремящихся продлить молодость и поддерживать здоровье мозга, чтобы избежать серьезных последствий, таких как болезнь Альцгеймера.

Диетолог Зухра Павлова поделилась рекомендациями по добавлению необходимых продуктов в рацион.

Она выделила витамин В12, который выполняет важные функции, а также способствует концентрации внимания и стрессоустойчивости организма.

Человеку особенно необходим этот витамин в период с осени до весны.

Однако назначение витамина должно осуществляться врачом на основе результатов анализов.

Важно помнить, что можно получать этот элемент из продуктов питания, не прибегая к добавкам.

Павлова отметила, что витамин В12 содержится в морепродуктах, рыбе, твороге, сыре, яйцах и печени, а также в говядине и баранине.