Каши должны быть в рационе каждого человека. Они не только вкусные, но и полезные.

Начать день с каши — значит зарядиться энергией и надолго избавиться от чувства голода.

Готовить каши обычно просто, но иногда возникают трудности. Например, если каша готовится на молоке, она может пригорать к стенкам кастрюли. Тем не менее, молоко делает завтрак более ароматным и аппетитным.

Избежать этой проблемы довольно легко.

Достаточно немного изменить порядок действий во время приготовления.

Сначала в кастрюлю нужно налить воду, но не слишком много — достаточно заполнить её на сантиметр.

Когда жидкость закипит, можно добавить молоко и продолжать готовить кашу по классическому рецепту.

В результате получится не только вкусный завтрак, но и меньше времени уйдет на мытье посуды.