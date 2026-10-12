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Как избежать пригорания каши: проверенные советы от опытных хозяек 0 138

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избежать пригорания каши: проверенные советы от опытных хозяек

Каши должны быть в рационе каждого человека. Они не только вкусные, но и полезные.

 

Начать день с каши — значит зарядиться энергией и надолго избавиться от чувства голода.

Готовить каши обычно просто, но иногда возникают трудности. Например, если каша готовится на молоке, она может пригорать к стенкам кастрюли. Тем не менее, молоко делает завтрак более ароматным и аппетитным.

Избежать этой проблемы довольно легко.

Достаточно немного изменить порядок действий во время приготовления.

Сначала в кастрюлю нужно налить воду, но не слишком много — достаточно заполнить её на сантиметр.

Когда жидкость закипит, можно добавить молоко и продолжать готовить кашу по классическому рецепту.

В результате получится не только вкусный завтрак, но и меньше времени уйдет на мытье посуды.

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