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Как предотвратить появление белого налета на соленых огурцах 0 167

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как предотвратить появление белого налета на соленых огурцах

Соленые огурцы – это замечательная закуска к картошке и другим блюдам. Однако иногда на огурцах может появляться белый налет, и не каждая хозяйка знает, как с этим справиться.

 

Причины появления белого налета

Белый налет на огурцах возникает из-за активности бактерий молочной кислоты.

Если налет образовался из-за дрожжей и опасных бактерий, мыть такие огурцы бесполезно – они не пригодны в пищу.

Белый налет может появиться на соленых огурцах в процессе естественного брожения, если нарушены правила засолки.

В банке огурцы могут плесневеть из-за неправильной стерилизации, попадания воздуха или некачественной засолки.

Как спасти огурцы от белого налета

Избавиться от следов молочной кислоты несложно: достаточно тщательно промыть овощи под водой, вернуть их обратно в банку и залить свежим рассолом с добавлением зерен горчицы.

Правила засолки огурцов

Огурцы и банки для засолки должны быть чистыми. Стерилизация банок марганцовкой поможет предотвратить появление белого налета.

Храните огурцы в банках в погребе или прохладном месте, где температура воздуха не превышает 3-4 градусов Цельсия.

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