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Почему стоит отказаться от газировки и орехов во время простуды 0 76

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему стоит отказаться от газировки и орехов во время простуды

Некоторые продукты могут замедлить процесс выздоровления, поэтому их следует исключить во время болезни.

 

Людям с аллергиями следует особенно внимательно подходить к своему рациону.

Иммунолог Елена Парецкая объяснила, какие продукты стоит исключить во время простуды.

Прежде всего, необходимо отказаться от алкоголя. Существует миф, что горячее вино или водка с перцем могут улучшить состояние, но это не так. Эти напитки только вредят иммунным клеткам, могут вызвать мигрень и привести к обезвоживанию.

Фастфуд и тяжелая пища также должны быть исключены, так как они перегружают ослабленный организм.

Если вас беспокоит кашель, стоит убрать из рациона орехи. Они являются аллергенными и могут спровоцировать приступ на фоне воспалительного процесса.

Газировка и пакетированные соки содержат много сахара, что может подорвать иммунитет и привести к лишнему весу.

Во время простуды важно пить много жидкости, но лучше всего отдавать предпочтение чистой воде.

Что касается рекомендованной пищи в таком состоянии, то это супы, каши, бульоны с сухариками и курицей.

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