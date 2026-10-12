Некоторые продукты могут замедлить процесс выздоровления, поэтому их следует исключить во время болезни.
Людям с аллергиями следует особенно внимательно подходить к своему рациону.
Иммунолог Елена Парецкая объяснила, какие продукты стоит исключить во время простуды.
Прежде всего, необходимо отказаться от алкоголя. Существует миф, что горячее вино или водка с перцем могут улучшить состояние, но это не так. Эти напитки только вредят иммунным клеткам, могут вызвать мигрень и привести к обезвоживанию.
Фастфуд и тяжелая пища также должны быть исключены, так как они перегружают ослабленный организм.
Если вас беспокоит кашель, стоит убрать из рациона орехи. Они являются аллергенными и могут спровоцировать приступ на фоне воспалительного процесса.
Газировка и пакетированные соки содержат много сахара, что может подорвать иммунитет и привести к лишнему весу.
Во время простуды важно пить много жидкости, но лучше всего отдавать предпочтение чистой воде.
Что касается рекомендованной пищи в таком состоянии, то это супы, каши, бульоны с сухариками и курицей.
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