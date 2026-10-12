Некоторые продукты могут замедлить процесс выздоровления, поэтому их следует исключить во время болезни.

Людям с аллергиями следует особенно внимательно подходить к своему рациону.

Иммунолог Елена Парецкая объяснила, какие продукты стоит исключить во время простуды.

Прежде всего, необходимо отказаться от алкоголя. Существует миф, что горячее вино или водка с перцем могут улучшить состояние, но это не так. Эти напитки только вредят иммунным клеткам, могут вызвать мигрень и привести к обезвоживанию.

Фастфуд и тяжелая пища также должны быть исключены, так как они перегружают ослабленный организм.

Если вас беспокоит кашель, стоит убрать из рациона орехи. Они являются аллергенными и могут спровоцировать приступ на фоне воспалительного процесса.

Газировка и пакетированные соки содержат много сахара, что может подорвать иммунитет и привести к лишнему весу.

Во время простуды важно пить много жидкости, но лучше всего отдавать предпочтение чистой воде.

Что касается рекомендованной пищи в таком состоянии, то это супы, каши, бульоны с сухариками и курицей.