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Польза шиповника по мнению нутрициолога 0 135

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польза шиповника по мнению нутрициолога

Шиповник является продуктом с высоким содержанием витамина C. Нутрициолог Иоланта Лангауэр отметила, что в шиповнике содержится 1 111% от суточной нормы этого витамина.

 

Шиповник, особенно в сушеном виде, богат витамином C. Однако, чтобы извлечь максимальную пользу, его следует правильно заваривать. Для этого нужно заливать шиповник горячей водой температурой 60–70 градусов, но не кипятком, и настаивать 15–20 минут. Такой подход позволяет сохранить все полезные свойства напитка. Благодаря высокому содержанию витамина C, шиповник способствует укреплению иммунной системы.

По словам Лангауэр, шиповник может быть особенно полезен в период простуд и заболеваний. "Если мы начинаем заболевать и чувствуем себя не очень хорошо, шиповник может оказать поддержку. Благодаря большому количеству витамина C он помогает организму справляться с угрозами", — отметила специалист.

Кроме того, шиповник полезен для тех, кто хочет замедлить старение организма. Витамин C, являясь мощным антиоксидантом, помогает бороться со свободными радикалами.

"Чем больше стрессовых и внешних факторов, способствующих образованию свободных радикалов, тем быстрее мы стареем и изнашиваемся. Антиоксиданты помогают противостоять этому процессу, что позволяет нам продлить молодость", — добавила Лангауэр.

Шиповник также может быть полезен в профилактике онкологических заболеваний и укреплении сердечно-сосудистой системы. Он рекомендован людям с носовыми кровотечениями, варикозным расширением вен и другими сосудистыми проблемами.

"Шиповник содержит много биофлавоноидов, которые укрепляют сосуды и положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы", — подчеркнула Лангауэр.

Специалист рекомендует для профилактики употреблять одну чашку отвара шиповника в день.

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