Конфитюр из апельсинов можно намазывать на хлеб или печенье, что делает его вкусным и оригинальным вариантом для завтрака.

Кроме того, это угощение прекрасно сочетается с сыром, мясом или паштетом из печени.

Для приготовления вам понадобятся 5 апельсинов, которые нужно тщательно вымыть и снять с них цедру. Удобнее всего это делать специальным ножом для чистки овощей.

Чтобы убрать горечь, нарежьте кожуру соломкой и залейте кипятком.

Оставьте апельсиновую шкурку в таком виде на несколько часов, не забудьте дважды поменять воду, а по истечении времени слейте жидкость.

Далее разделите апельсины на дольки и снимите с них пленку. Переложите мякоть в чашу блендера и измельчите до однородной массы.

В полученную массу добавьте 3 столовые ложки лимонного сока, 2 литра холодной воды и цедру.

Доведите смесь до кипения на маленьком огне. Когда объем уменьшится вдвое, постепенно добавьте 1 кг сахара.

Продолжайте варить еще 10 минут. Затем наберите конфитюр на ложку и остудите: если он имеет консистенцию желе, значит, его можно снимать с плиты; если нет, варите еще 10 минут.