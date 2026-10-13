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Апельсиновый конфитюр: десерт, который никого не оставит равнодушным 0 64

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Апельсиновый конфитюр: десерт, который никого не оставит равнодушным

Конфитюр из апельсинов можно намазывать на хлеб или печенье, что делает его вкусным и оригинальным вариантом для завтрака.

 

Кроме того, это угощение прекрасно сочетается с сыром, мясом или паштетом из печени.

Для приготовления вам понадобятся 5 апельсинов, которые нужно тщательно вымыть и снять с них цедру. Удобнее всего это делать специальным ножом для чистки овощей.

Чтобы убрать горечь, нарежьте кожуру соломкой и залейте кипятком.

Оставьте апельсиновую шкурку в таком виде на несколько часов, не забудьте дважды поменять воду, а по истечении времени слейте жидкость.

Далее разделите апельсины на дольки и снимите с них пленку. Переложите мякоть в чашу блендера и измельчите до однородной массы.

В полученную массу добавьте 3 столовые ложки лимонного сока, 2 литра холодной воды и цедру.

Доведите смесь до кипения на маленьком огне. Когда объем уменьшится вдвое, постепенно добавьте 1 кг сахара.

Продолжайте варить еще 10 минут. Затем наберите конфитюр на ложку и остудите: если он имеет консистенцию желе, значит, его можно снимать с плиты; если нет, варите еще 10 минут.

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Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
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