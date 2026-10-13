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Без хруста и боли: семь лучших продуктов для здоровья суставов 0 128

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Без хруста и боли: семь лучших продуктов для здоровья суставов

Проблемы с суставами могут возникнуть не только у пожилых людей. Чтобы сохранить здоровье костно-мышечной системы, важно избегать травм и правильно питаться.

 

Для предотвращения заболеваний суставов и оказания профилактического действия полезны следующие продукты:

1. Рыба, особенно лосось, тунец и сардина. Эти виды рыбы являются источником омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердечно-сосудистой системы, а также глюкозамина и хондроитина, необходимых для суставов.

2. Вода. Рекомендуется употреблять достаточное количество воды: для женщин – 30 мл на каждый килограмм массы тела, для мужчин – 40 мл на килограмм. В жаркое время года или при интенсивных нагрузках потребление воды следует увеличивать.

3. Яйца. Витамин D, селен и белок, содержащиеся в яйцах, способствуют укреплению костей и суставов.

4. Твердый сыр и сливочное масло богаты ненасыщенными жирами, которые помогают сохранить подвижность хрящей.

5. Молоко и кисломолочные продукты являются источником кальция, необходимого для формирования здоровых костей и укрепления сухожилий.

6. Цитрусовые способствуют синтезу коллагена, а витамин C необходим для поддержания эластичности хрящевых тканей.

7. Мясо и птица обеспечивают костно-мышечную систему железом, цинком и фосфором, которые способствуют кровоснабжению суставов.

Основой здоровья является сбалансированное питание, поэтому к этим продуктам рекомендуется добавлять овощи, фрукты и крупы, а также ограничивать потребление соли, сахара и жиров.

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