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Как приготовить грибной шашлык в духовке: вкусная закуска и гарнир 0 72

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить грибной шашлык в духовке: вкусная закуска и гарнир

Грибной шашлык станет отличным дополнением как к праздничному столу, так и к обычному ужину, а его приготовление не займет много времени.

 

Грибной шашлык можно подавать как горячую закуску или в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам.

Ингредиенты:

шампиньоны – 0,5 кг;
сырокопченый бекон;
красный лук – 1 луковица;
сметана – 2 столовые ложки;
соевый соус – 1 столовая ложка;
лимонный сок – 1 столовая ложка;
столовая горчица – 1 чайная ложка;
итальянские травы – 1 столовая ложка;
черный перец;
соль.

Пошаговая инструкция по приготовлению

1. В глубокой емкости смешайте шампиньоны со сметаной, горчицей, соевым соусом, лимонным соком, черным молотым перцем и итальянскими травами.

Соль добавляйте по вкусу: если вы любите соленое, или если соевый соус не очень насыщенный.

2. Нарежьте лук кольцами и добавьте к грибам. Перемешайте все ингредиенты и оставьте мариноваться на полчаса.

Пока компоненты маринуются, разрежьте бекон пополам вдоль. Если шампиньоны крупные, бекон можно оставить целым. Также подготовьте шпажки, замочив их в воде на 5 минут.

3. Нанизывайте грибы, бекон и лук на шпажки. Поместите шашлыки в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.

Готовьте в течение 15-20 минут, в зависимости от размера шампиньонов. Перед подачей посыпьте шашлыки зеленью.

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