Мука, из которой производится хлеб, содержит множество витаминов и минералов. По своей питательной ценности она сопоставима с кашами. Однако не каждый хлеб полезен для здоровья.

Это зависит от состояния здоровья человека и качества самого продукта. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Цельнозерновой и бездрожжевой хлеб в умеренных количествах полезен для организма. В черном хлебе содержится витамин В1, необходимый для нормального функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем. Правильный черный хлеб должен быть изготовлен только из ржаной муки, без добавления пшеничной. Хлеб из ржаной муки и цельного зерна богат пищевыми волокнами, которые помогают нормализовать работу кишечника, борются с раком и снижают уровень холестерина», – отметила специалист. Она добавила, что в 100 граммах цельнозернового и черного хлеба содержится около 20–25% от суточной нормы грубых волокон, тогда как в 100 граммах белого хлеба – только 10%.

По словам Русаковой, чтобы не навредить фигуре, важно соблюдать меру: не стоит употреблять более одного-двух кусочков хлеба в день. При этом людям с определенными заболеваниями лучше вообще отказаться от хлеба.

«Ржаной хлеб не рекомендуется при хроническом гастрите, повышенной кислотности, обострении язвенной болезни, а также детям до трех лет. В белом хлебе много углеводов, включая крахмал», – пояснила диетолог.

Кроме выбора хлеба, важно правильно подбирать сочетания с ним. Например, не стоит комбинировать хлеб с жирами, источниками крахмала, а также мясом и рыбой.

«Хлеб хорошо сочетается с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами, за исключением картофеля, так как в обоих продуктах много крахмала. С мясными продуктами белый хлеб лучше не употреблять. Сочетание «хлеб + мясо» замедляет переваривание крахмала в желудке, что может вызвать чувство тяжести и изжогу», – добавила Русакова.